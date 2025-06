Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash zwischen Pkw und Motorrad nach Vorfahrtsverstoß

Artern (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 13:30 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Information, dass sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw VW und einem Krad BMW auf der L 3086, am Abzweig nach Voigtstedt, ereignet haben soll. Der 40-jährige Fahrer des Pkw VW übersah beim Abbiegevorgang, aus Richtung Voigtstedt kommend, den dabei vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Krad-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Krad-Fahrer schwerverletzt, musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden werden und wurde dort stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9.000,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell