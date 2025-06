Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Philippsthal. Am Montagabend (16.06), gegen 18 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fiat-Fahrer aus Lispenhausen die Eisenacher Straße von Philippsthal kommend in Richtung Friedewalder Straße. Eine 62-jährige Ford-Fahrerin aus Unterbreizbach befuhr die Heringer Straße in Richtung Eisenacher Straße und bog nach links in diese ein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der 24-Jährige als auch die 62-Jährige wurden hierbei leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Die Ortsdurchfahrt war für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzzeitig vollgesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Nach Unfallflucht ermittelt

Ludwigsau. Am Montag (16.06.), gegen 17 Uhr, parkte ein Ludwigsauer seinen VW-Amarok am rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße in Friedlos. Ein Wohnmobil-Fahrer ebenfalls aus Ludwigsau befuhr die Kasseler Straße aus Richtung Fuldastraße kommend und wollte nach links auf ein Grundstück fahren. Dabei beschädigte er den geparkten VW. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

34-Jähriger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Montag (16.06.), gegen 17 Uhr, befuhr eine Bad Hersfelder Mazda-Fahrerin und ein 35-jähriger Bad Hersfelder Hyundai-Fahrer die Meisebacher Straße aus Richtung Dippelstraße kommend. Die Mazda-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Hyundai-Fahrer fuhr aus bislang unklarer Ursache auf, wobei die 34-Jährige leicht verletzt worden ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.200 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegevorgang

Bad Hersfeld. Am Montag (16.06.), gegen 10.30 Uhr, standen eine Golf-Fahrerin und eine Opel-Zafira-Fahrerin beide aus Bad Hersfeld an der Ampel Bahnhofstraße/Dippelstraße und beabsichtigten nach links in die Reichstraße abzubiegen. Beim Abbiegen auf den zwei parallel verlaufenden Spuren kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

65-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Heringen. Am Montag (16.06.) befuhr ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer aus Domburg in einer mehrköpfigen Fahrradgruppe einen geteerten Radweg, welcher teilweise parallel zur L 3255 in Richtung Wölfershausen führt. Auf einem Streckenabschnitt mit Gefälle übersah er ein Schlagloch, überfuhr dies, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Durch den Sturz wurde der 65-Jährige schwerverletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

