Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Parkstraße brachen Unbekannte am Montag (16.06.), zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf, durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem mehrere hochwertige Handtaschen. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (17.06.) stahlen Unbekannte in der Konstantinstraße einen grauen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-TN 1201. Das Auto im Wert von rund 35.000 Euro stand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

