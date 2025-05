Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Grillhütte Dhronecken

Dhronecken (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 24.05.2025 auf Sonntag, den 25.05.2025 ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Dhronecken gekommen. Hier haben zwei bislang unbekannte Täter zunächst die Grillhütte und im weiteren Fortgang die darin befindliche Kasse der Verpflegungsstation an der Traumschleife "Lecker Pfädchen" aufgebrochen und deren Inhalt gestohlen. Die Tat hat sich gegen 04:30 Uhr ereignet. Bei den Tätern dürfte es sich um eine männliche und eine weibliche Person handeln. Beide sind bei der Tatbegehung durch eine Überwachungskamera gefilmt worden. Die Täter haben eine sportliche Figur und haben zum Tatzeitpunkt dunkle Sportkleidung getragen. Die hiesige Polizeiinspektion Hermeskeil nimmt Hinweise bezüglich des begangenen Einbruchsdiebstahls entgegen.

