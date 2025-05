POL-PDTR: Unfallflucht auf der L145

Kordel (ots) - Am Samstag, 24.05.2025 kam es zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in der Fronholzstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die Fahrerin/ der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi, der durch die Kollision an der rechten Fahrzeugseite ...

