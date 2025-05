POL-PDTR: Einbruchsserie im Ortsteil Regulshausen

Idar-Oberstein (ots) - Am 23.05.2025 zwischen 08:00 bis 19:30 Uhr kam es in der Straße am Steingarten in 55743 Idar-Oberstein Ortsteil Mittelbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke wurde der daneben parkende graue Hyundai beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne den Verkehrsunfall polizeilich oder bei dem ...

