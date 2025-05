Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 22.05.2025, kam es gegen 15:00 Uhr in der Otto-Decker-Straße, auf Höhe des Lidl, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 12-jähriges Kind, welches über die Straße laufen wollte, von einem Fahrzeug erfasst. Durch die Kollision stürzte das Kind und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Das Kind musste anschließend mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, konnte allerdings am gleichen Tag nochmals entlassen werden.

