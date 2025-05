Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 22.05.2025, kam es im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:10 Uhr, im Bereich der Straße Im Pöhlen, bzw. in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde bei einem PKW die Beifahrerseite im Bereich der beiden Türen durch einen spitzen Gegenstand durch einen langen horizontalen Lackkratzer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell