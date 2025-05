POL-PDTR: Umleitung von Lkws wegen Feuerwehreinsatz in Pellingen

Idar-Oberstein (ots) - Am 19.05.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 22:45 Uhr, wurde in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Göttschied ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug befand sich in der Parkbucht der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Fahrtrichtung Göttschieder Straße, kurz vor der Einmündung Richtung Klinikum. Beim beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Audi Q2. Dieses Fahrzeug ...

mehr