Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Weinbergstraße in Wawern

Wawern (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, dem 21.05.2025, und Donnerstagmorgen, dem 22.05.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Weinbergstraße in 54441 Wawern. Dabei befuhr der Unfallverursacher mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Weinbergstraße von der B51 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Wawern, als er auf Höhe der Hausnummer 40 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blaufarbigen Pkw vermutlich beim Vorbeifahren touchierte. Infolge der Kollision entstanden, neben dem Schaden am parkenden Pkw, vermutlich auch Beschädigungen am rechtsseitigen Frontbereich des unbekannten und flüchtigen Fahrzeugs.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den beschädigten dunkelfarbigen Pkw oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

