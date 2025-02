Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Verkehrsunfallflucht in Neckarau Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin beschädigte am Montag, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise einen in der Friedrichstraße am Straßenrand geparkten Skoda. Womöglich beim Vorbeifahren kollidierte das bislang unbekannte Auto mit dem Skoda und beschädigte hierbei den Außenspiegel der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell