Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Mittelbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Am 23.05.2025 zwischen 08:00 bis 19:30 Uhr kam es in der Straße am Steingarten in 55743 Idar-Oberstein Ortsteil Mittelbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke wurde der daneben parkende graue Hyundai beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne den Verkehrsunfall polizeilich oder bei dem Geschädigten zu melden. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

