Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (456) Einbruch in Gymnasium Langenzenn - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Unbekannte Täter brachen von Donnerstag auf Freitag (01./02.05.2025) in eine Schule in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 16:30 Uhr (Do) und 06:30 Uhr (Fr) in die Räumlichkeiten des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in der Sportplatzstraße ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Räume, Schränke und Schließfächer auf. Es gelang den Einbrechern, mehrere hundert Euro Bargeld zu entwenden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen die Spurensicherung in der Schule. Im Zuge der Ermittlungen bitten die Beamten um Hinweise von Personen, die im Umfeld der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Kriminalpolizei wenden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell