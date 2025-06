Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Baustellenfahrzeugen - Versuchter Einbruch

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Baustellenfahrzeugen

Bad Hersfeld. Im Bereich einer Baustelle in der Amazonstraße im Stadtteil Hohe Luft machten sich zwischen Montagnachmittag (16.06.) und Dienstagmorgen (17.06.) unbekannte Täter an mehreren Baustellenfahrzeugen zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen brachen sie zwei Bagger sowie eine Planierraupe gewaltsam auf und entwendeten Navigations-Bauteile im Wert von mehreren tausend Euro. Auch ein Baulager in der Hünfelder Straße wurde von Unbekannten heimgesucht. Hier waren ebenfalls zwei Baumaschinen sowie ein Traktor betroffen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten zwischen Samstag (14.06.) und Montag (16.06.) in der Straße "Am Weinberg" in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Nach aktuellen Erkenntnissen hielt die Eingangstür den Einbruchsversuchen stand, weshalb die Langfinger von ihrem Vorhaben abließen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

