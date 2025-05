FW-M: Feuerwehr München zieht Bilanz: Rückblick auf das Jahr 2024

Feuerwehr München

Donnerstag, 8. Mai 2025, 10.00 Uhr

Die Feuerwehr München blickt auf ein intensives und einsatzreiches Jahr 2024 zurück. Mit insgesamt 100.981 Einsätzen wurde ein neuer Höchststand erreicht - ein Plus von rund 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über fünf Jahre betrachtet, stiegen die Einsatzzahlen sogar um 25 Prozent, was die wachsenden Anforderungen in der Stadt München eindrucksvoll widerspiegelt.

Großveranstaltungen, Brände und neue Herausforderungen

Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2024 lag auf der UEFA EURO 2024. München war einer der Austragungsorte und wurde zwischen Juni und Juli zur internationalen Fanmetropole. Über 700.000 Gäste besuchten die Stadt - die Feuerwehr München war mit 969 zusätzlichen Einsatzkräften im Dienst, darunter rund 200 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die über 16 Tage hinweg in Schichten unterstützten.

Ein deutlich erkennbarer Trend war die Zunahme von Bränden, die durch moderne Holzfaserdämmungen begünstigt wurden. Diese Brände breiteten sich oftmals unkontrolliert in der Dämmung aus und dauerten teilweise über 15 Stunden an. Die Feuerwehr entwickelte daraufhin neue Taktiken, darunter das gezielte Anlegen von Brandschneisen, die in der Führungsausbildung verankert wurden.

Ein spektakulärer Einsatz ereignete sich am 15. September in Bogenhausen, als ein Baukran auf zwei Wohnhäuser stürzte. Der aufwendige technische Einsatz dauerte über acht Stunden.

Nur wenige Monate später, an Heiligabend, wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem Seniorenheim im Lehel gerufen. 120 Feuerwehr- und 60 Rettungskräfte evakuierten das Gebäude, 15 Personen wurden verletzt.

Weitere Entwicklungen im Jahr 2024

Am 16. Oktober feierte die modernisierte Feuerwehrausstellung am Unteren Anger ihre Wiedereröffnung. Sie zeigt rund 300 ausgewählte Exponate und ist jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.

Ein bedeutender Schritt in Richtung Nachwuchsförderung war die Einführung der neuen Ausbildung "112 Direkt Leitstelle". Die Ausbildung kombiniert die Laufbahnausbildung zum*zur Brandmeister*in mit einem Abschluss als Betriebsassistent*in in einer Integrierten Leitstelle. Der Ausbildungsstart ist für September 2025 geplant.

Im November führte die Feuerwehr eine erfolgreiche Typisierungsaktion durch. Anlass war die Leukämie-Erkrankung eines Kollegen. Durch die Aktion auf vier Feuerwachen konnten knapp 1.000 neue potenzielle Stammzellenspender*innen für die DKMS gewonnen werden.

Ein weiterer symbolischer Meilenstein: Die Feuerwehr München nahm erstmals am Christopher Street Day teil und setzte damit ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander.

Zahlen, Daten, Fakten 2024

Einsatzstatistik:

- 74.704 Rettungsdiensteinsätze - 17.156 Technische Hilfeleistungen - 8.547 Brandalarme - 3.057 Sicherheitswachen - 574 ABC-Einsätze - 689 sonstige Feuerwehreinsätze

Leitstelle:

In der Integrierten Leitstelle gingen im Jahr 2024 rund 915.000 Anrufe ein.

Personalentwicklung:

Die Feuerwehr München beschäftigte 2024 insgesamt 1.686 Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst. 134 Auszubildende durchliefen die Feuerwehrschule. Zusätzlich unterstützen 361 Mitarbeitende aus Verwaltung, Technik und IT die Organisation. Der Frauenanteil im Einsatzdienst konnte auf 27 Personen gesteigert werden. In der Freiwilligen Feuerwehr engagieren sich 149 Frauen und 34 Mädchen.

Fahrzeugbeschaffungen:

In Dienst gestellt wurden unter anderem: - zwei Einsatzleitwagen (ELW 2) - ein Notarztwagen (NAW) - vier Elektro-Werkstattwagen - zwei Anhänger mit Jet-Skis - zwei Pedelecs, 6 E-Scooter - ein Abrollbehälter "Schuttrutsche"

Zudem wurde ein Großauftrag für 80 neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 20) an die Firmen ZIEGLER und MAN vergeben. Ein besonderes Augenmerk lag auf einem Wendekreis unter 15 Metern, um die Einsatzfähigkeit im städtischen Raum weiter zu erhöhen.

Mehr Informationen sowie Zahlen, Daten und Fakten finden Sie in unserem Jahresbericht 2024 auf https://stadt.muenchen.de/infos/presseberichte-feuerwehr.html

