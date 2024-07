Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Der 72-jährige begibt sich am Samstag, 20.07.2024 gegen 18:15 Uhr nach seinem Einkauf im Kaufland - Markt in Leinefelde zum Parkplatz, um die gekauften Waren in seinem Pkw zu verstauen. Dabei lässt er den Einkaufswagen für einen Moment unbeaufsichtigt, so dass diese wegrollt und in der Folge gegen einen geparkten Pkw stößt. Dabei entsteht Sachschaden.

