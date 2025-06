Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen - Sachbeschädigung an PKW - Einbruch in Baumarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Schotten. In der Nacht auf Mittwoch (18.06) kam es in den Schottener Ortsteilen Michelbach, Busenborn und Eschenrod zu mehreren Diebstählen aus geparkten Autos. Dabei verschafften sich die Unbekannten auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zugriff zum Innenraum der Fahrzeuge.

Auf einem Grundstück in der Bleichstraße im Ortsteil Michelbach entwendeten Unbekannte aus einem dort abgestellten Lada ein Taschenmesser im Wert von rund 100 Euro.

In der Eicheltalstraße in Busenborn wurde aus einem in einem Carport geparkten Mercedes eine Geldbörse entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zudem wurde ebenfalls in der Eicheltalstraße aus einem in der Hofeinfahrt geparkten Mini eine Geldbörse und eine Musikbox im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendet.

In der Lindenstraße im Ortsteil Eschenrod wurde aus einem abgestellten Audi eine darin abgelegte Geldbörse gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei circa 250 Euro.

Die Polizei Osthessen sensibilisiert in diesem Zusammenhang: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Wer Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen geben oder relevante Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigung an PKW

Lauterbach. In der Nacht auf Donnerstag (19.06.) beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines grauen Mazda CX-3, der in der Straße "Cent" am Straßenrand geparkt war. Es entstand eine Sachschaden von rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baumarkt

Alsfeld. In der Nacht auf Donnerstag (19.06) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baufachgeschäft in der Liederbacher Straße indem sie das Schaufenster gewaltsam zerstörten. Anschließend entwendeten sie aus den Ausstellungsregalen mehrere Trennschleifer und Kettensägen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell