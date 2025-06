Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Einbruch in Hotel - Sachbeschädigung durch Graffiti - Streit im Straßenverkehr

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. Am Mittwochvormittag (18.06), im Zeitraum von 8 Uhr bis 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Xiaomi E-Scooter im Wert von rund 400 Euro. Dieser war auf einem Schulgelände in der Abt-Richard-Straße in Fulda abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Hotel

Bad Salzschlirf. In der Nacht auf Donnerstag (19.06.) verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem Hotel in der Ahornstraße und entwendeten eine Kaffeemaschine, Lautsprecher und Musikequipment. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda. Unbekannte beschmierten in der Nacht auf Donnerstag (19.06.) ein Hoftor in der Straße "Peterstor" mit gelber Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Streit im Straßenverkehr

Fulda. In der Heinrichstraße kam es am Mittwoch (18.06), gegen 12.45 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen einem 35-jährigen Skodafahrer aus Fulda und einem unbekannten männlichen Fußgänger. Hierbei schlug der Unbekannte zunächst mit seinem Handy auf die Motorhaube des Autos und im weiteren Verlauf dem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: schlank, circa 25-30 Jahre alt, dunkelblaues T-Shirt mit weißem Brustring, schwarze Hose, weiße Sneaker. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

