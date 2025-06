POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda

Auffahrunfall mit verletzter Kradfahrerin in Haimbach

Am Freitag, 20.06.2025, um 19:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Kradfahrerin aus Petersberg mit ihrem Kraftrad (125ccm) die Merkurstraße in Haimbach stadtauswärts. An der Kreuzung Merkurstraße/Saturnstraße musste sie verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender 23-jähriger Mann aus Fulda erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf das Motorrad auf. Infolgedessen stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher erlitt einen leichten Schock.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200,00 EUR

E-Scooter Fahrers wird bei Sturz in Petersberg leicht verletzt

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 20:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mann aus Petersberg mit seinem E-Scooter die Stettiner Straße in Petersberg. Dort stürzte er in Höhe der Stettiner Straße 5 aus unbekannter Ursache mit seinem Elektrokleinstfahrzeug. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar, da der Mann beim Sturz leicht verletzt wurde und keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661/105-0 zu melden.

Polizeistation Fulda

