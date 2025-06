Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle im Bereich Bebra

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall auf B 27 zwischen Bebra und Asmushausen

Bebra. Am Samstag (21.06.) kam es gegen 07.15 Uhr auf der B 27 aus Richtung Asmushausen kommend zu einem Verkehrsunfall. Der 20-jährige aus Alheim stammende Fahrer überschlug sich mit seinem PKW als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abkam und auf dem dortigen Feld landete. Beim Pkw kam es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Da der Verdacht des Führens eines Pkw unter Alkoholeinfluss bestand, wurde bei dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Er war zudem leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Abkommen von Fahrbahn in Bebra-Blankenheim

Bebra. Ebenfalls am Samstag (21.06.), gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer in Bebra-Blankenheim die Frankfurter Straße aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Hier kam er in der Ortsmitte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort befindlichen Baum. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und der Baum musste gefällt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 31.000 Euro geschätzt.

