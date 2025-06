Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrerin missachtet Rotlicht

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstag (21.06.) kam es um 19:15 Uhr in Fulda im Kreuzungsbereich Bardostraße/Am Rosengarten/Johannisstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 67-jährige Radfahrerin befuhr die Straße Am Rosengarten und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Johannisstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Rotlicht zeigenden Ampel. Ein Pkw Opel Astra, der die Bardostraße in Richtung Sickels befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Rad zusammen. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

