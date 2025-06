POL-RZ: Mehrere Kontrollen im Verlauf des Psychedelic Experience- Festival durch die Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - 30. Mai 2025| Kreis Stormarn | 29.05.2025 - Hamfelde Am Donnerstagabend (29.05.2025) gegen 20.20 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenberg in Hamfelde einzudringen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machte sich ein unbekannter Täter an der Kellertür eines ...

mehr