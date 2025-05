Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamfelde

Ratzeburg (ots)

30. Mai 2025| Kreis Stormarn | 29.05.2025 - Hamfelde

Am Donnerstagabend (29.05.2025) gegen 20.20 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenberg in Hamfelde einzudringen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand machte sich ein unbekannter Täter an der Kellertür eines Einfamilienhauses zu schaffen, um eindringen zu können. Dabei wurde er von einem Bewohner bemerkt und ergriff umgehend in Flucht in unbekannte Richtung.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Straße Hasenberg in Hamfelde eine verdächtige Person oder auch ein Fahrzeug wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell