POL-OH: 1. Gestürzter Motorradfahrer im Bereich Poppenhausen - Zeugenaufruf nach dem Verursacher einer Ölspur 2. Nicht gesicherter Pkw rollt gegen Fußgänger

Poppenhausen. Eine leicht verletzte Person und etwa 5.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (22.06.) auf der L3330 bei Poppenhausen-Gackenhof. Ein 21-jähriger Motorrad-Fahrer aus Fulda befuhr gegen 16:50 Uhr die L3330 von Poppenhausen kommend in Richtung Gersfeld. In einer Linkskurve oberhalb des Ortsteils Gackenhof kam der Motorradfahrer aufgrund einer Ölspur zum Sturz, prallte in der Folge mit dem Motorrad gegen die dortige Leitplanke und blieb zunächst auf der Straße liegen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, ein verständigter RTW war vor Ort. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zur Unterstützung der Bergungsarbeiten und Reinigungsarbeiten waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Poppenhausen und der Straßenmeisterei Gersfeld vor Ort. Zeugen, welche ggf. Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle Hilders unter der Tel.-Nr. 06681-96120 in Verbindung zu setzen.

Poppenhausen: Zwei leicht verletzte Personen und etwa 3.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag (22.06.) auf dem Parkplatz des Guckaisees in Poppenhausen. Am Wendehammer des oberen Parkplatzes am Guckaisee stellte eine 28-jährige Fahrerin aus Augsburg ihren PKW Fiat ab. Dabei zog sie auf leicht abschüssiger Fläche nicht die Handbremse an. Gegen 13 Uhr machte sich der PKW aufgrund dessen selbständig und rollte auf diesem Parkplatz leicht schräg auf einen dort parkenden PKW zu. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort eine 57-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann aus Neunkirchen auf. Beide Personen haben den anrollenden PKW nicht rechtzeitig wahrgenommen und wurden dabei von diesem erfasst und gegen den parkenden PKW geklemmt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an einem Bein und wurde mit dem RTW ins Klinikum Fulda verbracht. Die Frau wurde leicht verletzt. Der rollende sowie der parkende PKW wurden durch den Aufprall beschädigt, der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 3000 Euro.

