Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(MS) Am 06.03.2025 um 21:02 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Prinzregentenstraße nach Ludwigshafen-Hemshof alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum des Gebäudes war verraucht und mehrere Bewohner hatten sich selbst durch den verrauchten Treppenraum ins Freie gerettet. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet. Durch den anwesenden Rettungsdienst wurden die Betroffenen erstversorgt. Vier Bewohner mussten in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt wurden 17 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. Nachdem der Brand im Keller gelöscht war mussten Teile des Brandguts ins Freie gebracht werden. Das gesamte Gebäude wurde im Anschluss kontrolliert und umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet. Die Wohnungen waren nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder bewohnbar. Die Stromversorgung musste in Teilbereichen des Gebäudes abgestellt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr Oppau, der Rettungsdienst, Einheiten des Katastrophenschutzes und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell