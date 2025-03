Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand einer Halle im Stadtteil Ludwigshafen Mitte

Ludwigshafen (ots)

(SE) Am 04.03.2025 um 20:39 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in die Passadenaallee nach Ludwigshafen-Mitte gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand in einer leerstehenden Halle vor. Da das Feuer in die Dachkonstruktion eingedrungen ist, sind umfassende Löschmaßnahmen notwendig. Der Brand wird mit zwei Rohren im Innenangriff und einem Rohr über die Drehleiter gelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs in der naheliegenden Tunnelstrecke. Der Einsatz dauert zurzeit noch an.

Im Einsatz sind die Feuerwehr Ludwigshafen mit 31 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei. Der Stadtschutz in den westlichen Teilen wird für die Dauer des Einsatzes durch die Freiwillige Feuerwehr Rucheim sichergestellt.

