Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(MS) Am 06.03.2025 um 08:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Brand in die Maxstraße nach Ludwigshafen-Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Elektrounterverteilung in einer Büroeinheit des Gebäudes. Mehrere mobilitätseingeschränkte Personen waren in ihrer Wohnung eingeschlossen und wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Durch den anwesenden Rettungsdienst wurden die Personen erstversorgt, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden. Der ursächliche Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das gesamte Gebäude wurde im Anschluss kontrolliert und Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet. Die Wohnungen waren nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder bewohnbar. Die Büroeinheit kann bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden. Die Stromversorgung musste in Teilbereichen ebenfalls abgestellt werden. Durch die vorhandenen Rauchwarnmelder wurde jedoch Schlimmeres verhindert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei und die technischen Werke Ludwigshafen. Im Verlauf kam es unweit der Einsatzstelle zu einem weiteren Einsatz bei dem Gas in einem Kellerbereich aus einer undichten Gasleitung ausgetreten war. Dieser Einsatz wurde durch weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr und den technischen Werken Ludwigshafen abgearbeitet.

