POL-PPWP: Bargeld aus Autos geklaut

Kaiserslautern (ots) - Ein Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Karl-Marx-Straße wurde der Polizei am Dienstag gemeldet. Wie der Täter in das Geschäft eindringen konnte, ist derzeit unklar. Gestohlen wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Diese wurde am Dienstagnachmittag durch eine Kundin in einem Blumenkübel in der Nähe des Ladens gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17. Februar, 18 Uhr, und Dienstag, 18. ...

