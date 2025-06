Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall zwischen Lkw und Pkw - Fahrerin und Kleinkind verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Am Montag (23.06.), gegen 8.15 Uhr, kam es an der Kreuzung L3178 / L3181 nahe dem Ortsteil Gunzenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Kleinkind verletzt wurden. Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Freiensteinau befuhr mit ihrem zweijährigen Kleinkind die L3178 von Nieder-Moos kommend in Richtung Freiensteinau. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Hanau befuhr die L3181 von Gunzenau kommend in Richtung L 3178 um diese in Richtung Ober-Moos zu überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lkw. Hierbei wurde die Fahrerin des Skodas verletzt und per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das zweijährige Kleinkind wurde ebenfalls verletzt und kam mit dem Rettungswagen im Beisein seiner zur Unfallstelle gekommenen Großmutter in ein örtliches Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Neben den Einsatz- und Rettungskräften war auch die Straßenmeisterei Grebenhain zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

(ML)

