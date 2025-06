Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle - Einbrüche - Pedelec gestohlen - Wechselfallenschwindel - Fahrzeugbrand - Einbrüche in Lebensmittelmärkte - Tatverdächtiger und weitere Person festgenommen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Josefstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (20.06.) in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, scheiterten jedoch an der Eingangstür. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Keller

Fulda. In der Nacht zu Freitag (20.06.) brachen Unbekannte in einem Wohnkomplex in der Liobastraße mehrere Kellerverschläge auf. Die Täter gelangten über die Tiefgarage in die Gebäude. Sie stahlen Hygieneartikel und ein Fahrrad des Herstellers Specialized, Modell: Diverge Comp, im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Johannisstraße stahlen Unbekannte zwischen dem 6. Juni und dem 20. Juni ein olivfarbenes Pedelec des Herstellers Cube, Modell: Stereo Hybrid, im Wert von rund 3.500 Euro. Das Zweirad war im Bereich eines öffentlichen Fahrradparkplatzes abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wechselfallenschwindel

Petersberg. Am Freitag (20.06.), gegen 15 Uhr, wurde ein 46-jähriger Mann im Parkplatzbereich eines Erdbeerfeldes in der Lehnerzer Straße in Haunedorf durch zwei derzeit unbekannte Personen angesprochen. Unter dem Vorwand ihm helfen zu wollen, griff eine der beiden Personen nach dem Portemonnaie des Geschädigten und hantierte an einem herausragenden 200 Euro-Schein. Nachdem der Mann seinen Geldbeutel wieder an sich nahm, gaben die Unbekannten an, sich umziehen zu wollen, um selbst Erdbeeren zu pflücken und verabschiedeten sich. Erst im Nachhinein bemerkte der 46-Jährige den Diebstahl von 200 Euro. Da hatten beide Täter die Örtlichkeit bereits verlassen.

Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: männlich, südländisches Erscheinungsbild, rund 180 bis 190 cm groß, mittleres Alter, schwarzer Schnurrbart und schmaler Wangenbart, Kappe (dunkel), schwarzes T-Shirt, lange Hose

Täterin 2: weiblich, südländisches Erscheinungsbild, rund 160 bis 170 cm groß, mittleres Alter, kräftige Statur, graues Kleid mit weißen Punkten

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Hofbieber. In der Straße "Am Linsengraben" im Ortsteil Langenbieber verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.06.) Zugang zu zwei Pkw und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Mercedes und der Hyundai standen vor einem Wohnhaus. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

In der Kugelbergstraße gingen Unbekannte zwischen Donnerstag (19.06.) und Samstagmorgen (21.06.) einen schwarzen Mazda an und stahlen eine Sonnenbrille.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugbrand

Künzell. In der Nacht zu Samstag (21.06.), gegen 4.30 Uhr, kam es auf einem Versorgungsweg, der vom Lanneshofweg aus parallel zur A7 verläuft, zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr konnte den Transporter zeitnah löschen. Wer das Fahrzeug, einen Fiat Doblo im Wert von rund 10.000 Euro, am Brandort abgestellt hat und wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Klosterladen

Hünfeld. In der Klosterstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (22.06.) in einen Klosterladen ein. Die Täter näherten sich aus Richtung Klosterpark dem rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Dort gelangten sie über den Mitarbeiterparkplatz an eine Nebeneingangstür, hebelten diese auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Petersberg. Am Sonntag (22.06.), zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte im Paffenpfad einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen EMG-262 im Wert von rund 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Lebensmittelmärkte - Tatverdächtiger und weitere Person festgenommen

Fulda. Am Sonntag (22.06.), gegen 12.35 Uhr, trat eine männliche Person gegen die Zugangstür eines Lebensmittelmarktes in der Frankfurter Straße. Ein Zeuge informierte die Polizei, woraufhin eine Streife der Polizei Fulda kurze Zeit später einen 37-jährigen Tatverdächtigen im Bereich des Tatortes festnahm. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 16 Uhr meldete sich eine weitere Zeugin bei der Polizei und teilte einen Einbruch in einen weiteren Lebensmittelmarkt im Kothenbachweg mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Täter bereits die Flucht ergriffen. Jedoch hatte ein 35-jähriger Mann die günstige Gelegenheit der aufgebrochenen Tür genutzt, den Markt betreten und mehrere Lebensmittel im Wert von rund 60 Euro in Taschen verstaut. Er wurde von den Polizisten auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Auch der 35-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich aufgrund von Zeugenhinweisen heraus, dass der 37-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auch für den Einbruch in den zweiten Lebensmittelmarkt verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lebensmittelautomaten aufgebrochen

Flieden/Neuhof. In der Bahnhofstraße in Flieden hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag (23.06.), gegen 0:05 Uhr, einen Lebensmittelautomaten auf und stahlen Bargeld. Gegen 1:45 Uhr wurde der Aufbruch eines weiteren Automaten im Bereich des Sportplatzes in der Jahnstraße in Neuhof festgestellt. Auch hier wurde Bargeld gestohlen. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. In der Von-Galen-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (23.06.) in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Als ein Bewohner auf die ungebetenen Gäste aufmerksam wurde, flüchteten diese - nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (23.06.) in eine Bäckereifiliale in der Josef-Damian-Schmitt-Straße im Ortsteil Marbach ein, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Die Täter suchten im Anschluss in den Geschäftsräumen nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch rund 200 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell