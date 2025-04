Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Apotheke

Erwitte (ots)

Auf Videoaufnahmen einer Überwachungskamera konnten drei Täter beobachtet werden, wie sie am letzten Samstag (19.04.2025), gegen 03 Uhr in eine Apotheke am Hellweg eindrangen. Um in den Innenraum zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Labor der Apotheke. Der Versuch die Zugangstür zum Verkaufsraum gewaltsam zu öffnen scheiterte. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Zur Beschreibung der Täter kann derzeit nur gesagt werden, dass es sich um drei maskierte Männer handelte. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

