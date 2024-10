BPOL-HH: Harburg: Lebensgefährlicher Gleissturz - Rettung durch Ersthelfer

Hamburg (ots) - Am 24.10.2024 gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizei informiert, dass zwei Personen in einem in Richtung Bahnhof Hamburg-Harburg fahrenden Fernverkehrszug randalieren und sich aggressiv verhalten würden. Zum Halt des Zuges gegen 20:35 Uhr auf Gleis 2 im Bahnhof Harburg wurden mehrere Streifen der ...

mehr