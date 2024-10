Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schwan aus dem Gleisbereich gerettet

Hamburg (ots)

Am 23.10.2024 gegen 15 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Hamburg von der Feuerwehr in Kenntnis gesetzt, dass sich ein ausgewachsener Schwan im Gleisbereich auf der Eisenbahnbrücke "Ferdinandstor" in der Hamburger Innenstadt befindet.

Umgehend wurde eine Sperrung der betroffenen Fernbahnstrecke durch die Bundespolizei veranlasst.

Vor Ort im Einsatz befand sich neben der Bundespolizei auch ein Gerätewagen der Feuerwehr sowie der Schwanenvater der Stadt Hamburg.

Der auf der Eisenbahnbrücke sitzende Schwan konnte durch den Schwanenvater gefangen und sicher aus dem Gleisbereich gebracht werden.

Anschließend wurde die betroffene Streckensperrung wieder aufgehoben.

Nach erster Einschätzung des Schwanenvaters hatte sich der Schwan bei seinem Ausflug in den Gleisbereich nicht verletzt.

Schäden an der Strecke oder der Oberleitung konnten nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell