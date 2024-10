BPOL-HH: 2,69 Promille: Mutmaßlicher Ladendieb zeigt Bundespolizisten "Hitlergruß" und schreit lautstark verfassungswidrige Parole- Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 22.10.2024 gegen 20:35 Uhr soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann (33 Jahre) eine Notbremse grundlos in einer im Hamburger Hauptbahnhof stehenden Regionalbahn gezogen haben. Der Zug befand sich unmittelbar vor Abfahrt in Richtung Hamburg-Harburg und hatte den Haltevorgang bereits ...

mehr