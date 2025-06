Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Kradfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Fulda. Ein 19-jähriger Kradfahrer aus Fulda und eine 27-jährige VW-Fahrerin aus Lohfelden befuhren mit ihren Fahrzeugen nebeneinander die Von Schildeck-Straße auf dem linken und rechten Fahrstreifen von der Rangstraße kommend in Richtung Frankfurter Straße um in diese abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, weshalb der Motoradfahrer stürzte. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Montag (23.06.), gegen 07.30 Uhr, befuhren eine 65-jährige Seat-Fahrerin aus Eiterfeld mit ihrem 10-jährigen Beifahrer und eine 42-jährige Renault-Fahrerin aus Heringen die B 27 in Richtung Bad Hersfeld. Aufgrund eines Rückstaus musste die 65-Jährige bis zum Stillstand abbremsen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die 42-Jährige Renault-Fahrerin dem vorausfahrenden Seat auf. Der 10-jährige Mitfahrer Seats wurde hierbei leichtverletzt und im Nachgang medizinisch untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Wildeck. In der Nacht auf Samstag (21.06.), im Zeitraum zwischen 1 und 18.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Audi A4 Avant, der am Fahrbahnrand der Mittelstraße im Ortsteil Bosserode geparkt war. Es Entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Bebra. Durch einen Unbekannten wurde im Zeitraum von Freitag (20.06), gegen 22.30 Uhr, bis Samstag (21.06), gegen 20.30 Uhr, ein schwarzer Audi A4 an der vorderen Stoßstange beschädigt. Dieser war in der Goethestraße geparkt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrerin leicht verletzt

Ronshausen. Am Samstag (21.06.), gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Ronshausen den Aueweg in Richtung Bahnhofstraße. Ein 38-jähriger Golf-Fahrer aus Ronshausen fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in den Aueweg ein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei kam die 74-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von rund 1.150 Euro.

Audi überschlägt sich

Bebra. Am Samstag (21.06.), gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Audi-Fahrer aus Bebra die Frankfurter Straße in Blankenheim in Richtung Bebra. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Baum und überschlug sich in der weiteren Folge. Der 50-jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 31.200 Euro.

BMW kommt von der Fahrbahn ab

Bebra. Am Samstag (21.06.), gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus Alheim die B 27 aus Richtung Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Aus bisher ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden rund 20.000 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

