POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau. Am Donnerstag (19.06.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Honda-Fahrer aus Fulda die Landesstraße 3079 von Jossa kommend in Richtung Gunzenau. An der Einmündung zur Kreisstraße 92 wollte er nach rechts auf diese in Richtung Metzlos einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine dort befindliche Verkehrsinsel. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 EUR.

VW kommt von Fahrbahn ab

Lauterbach. Am Donnerstag (19.06.), gegen 03.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Schlitz die Schlitzer Straße stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen dort befindlichen Baum und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

BMW-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Schlitz. Am Samstag (21.06.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 57-jährige BMW-Fahrerin aus Schlitz die Otto-Zinßer-Straße stadtauswärts um in die Straße "Seebüde" einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine dort befindliche Mauer sowie einen Mast. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Kradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Schotten. Am Samstag, gegen 19.15, befuhr eine 25-jährige Kradfahrerin aus Pohlheim die Bundesstraße 276 von Eschenrod kommend in Richtung Schotten. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Hierbei wurde die Motorradfahrerin über die Schutzplanke geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die Motorradfahrerin schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.100 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bebra Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagnachmittag (22.06.), in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr, auf dem öffentlichen Wiesenparkplatz eines Schwimmbads in der Straße "Am Stadtbad" einen geparkten blauen Renault Clio. Hierbei entstand an der hinteren Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

VW kommt von Fahrbahn ab

Friedewald. Eine 52-jährige VW-Fahrerin aus Friedewald befuhr am Montag (23.06), gegen 15 Uhr, die Kreisstraße 9 aus Richtung Hilmes kommend in Richtung Hillartshausen. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen die Leitplanke und weiteren Verlauf gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich die 52-Jährige und wurde zu weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

