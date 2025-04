Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand einer Mülltonne in einem Wohn- und Geschäftshaus

Kleve (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01:25 Uhr, ging die Meldung ein, dass es in einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Herzogstraße in Kleve brennen soll. An der Örtlichkeit stellten die Einsatzkräfte eine brennende Mülltonne im Bereich des Treppenhauses fest, wodurch es zu einer erheblichen Rauchentwicklung innerhalb des Hauses kam. Im ersten Obergeschoß befanden sich vier Bewohner des Hauses, die mittels Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert werden mussten. Alle Personen blieben unverletzt. Die Löschgruppen Kleve und Kellen der freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand zeitnah löschen, so dass es nicht zu einem Gebäudeschaden kam. Nach Belüftung und Begehung aller Wohnungen sowie der im Erdgeschoß befindlichen Spielhalle konnten alle Bewohner wieder zurück in das Haus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

