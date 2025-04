Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Radfahrenden: Mann aus den Niederlanden schwerverletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Montag (7. April 2025) kam es gegen 16:20 Uhr an der Jülicher Straße / Scharenberg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Männer aus Straelen im Alter von 74 bzw. 75 Jahren befuhren, jeweils mit einem Pedelec, linksseitig die Jülicher Straße. Dabei nahmen die beiden Männer zwei weitere Radfahrende wahr, welche leicht versetzt voneinander vom Scharenbergweg nach links auf die Jülicher Straße fahren wollten. Bei diesen Männern handelte es sich um zwei 68-jährige Niederländer (Venlo), welche jeweils mit Rennrädern am Straßenverkehr teilnahmen. Beim Abbiegevorgang touchierte einer der Männer das andere Rennrad am Hinterreifen, wodurch der Mann, dessen Rennrad touchiert worden war, die Kontrolle über sein Rad verlor. Der Mann stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Rennräder wurden leicht bzw. schwer beschädigt. (pp)

