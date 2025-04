Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Fußgänger von Pkw erfasst: Straelener schwerverletzt

Issum (ots)

Am Montag (7. April 2025) kam es gegen 15:00 Uhr an der Weseler Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Cupra beabsichtigte von einem Firmengelände nach links auf die Weseler Straße in Fahrtrichtung Geldern einzufahren. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 61-jährige Mann aus Issum, die Straße, aus Richtung eines Schnellrestaurants kommend, überqueren. Dabei übersahen die beiden Männer, beim Pkw-Fahrer handelte es sich um einen 76-jährigen Straelener, jeweils den gegenüberliegenden Verkehrsteilnehmer, wodurch es auf der Weseler Straße zur Kollision kam. Der Mann aus Issum verletzt sich dabei schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt, während am Pkw Sachschaden entstand. (pp)

