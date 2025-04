Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 23-Jähriger schwerverletzt: Kleinkraftrad und Pkw beschädigt

Kleve (ots)

Am Montag (7. April 2025) kam es gegen 16:30 Uhr an der Uedemer Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Rees befuhr, mit einem grauen Peugeot 508 die Uedemer Straße aus Fahrtrichtung Klever Ring in Fahrtrichtung Hauer Straße. Verkehrsbedingt musste der Mann sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein dahinterfahrender 23-Jähriger, welcher mit einem Kleinkraftrad vom Hersteller Triumph am Straßenverkehr teilnahm, nahm das Bremsen des vorrausfahrenden Fahrzeugs zu spät war und kollidierte mit dem grauen Peugeot 508. Durch die Kollision zog sich der Reeser schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden im Heckbereich, während das Kleinkraftrad im Frontbereich beschädigt wurde und die Unfallörtlichkeit gesperrt werden musste. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell