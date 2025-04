Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Windschutzscheibe eines Mitsubishi beschädigt

Emmerich-Hüthum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (6. April 2025) hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mitsubishi ASX beschädigt, der auf der Kettelerstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe des Wagens. Gegen 01:15 Uhr hörte eine Zeugin ein Geräusch, das sie beschreibt, als sei ein Vogel vor eine Scheibe geflogen. Vermutlich war es aber eine Person auf einem Fahrrad, die mit dem geparkten Wagen kollidierte und auf der Scheibe aufschlug. Nicht auszuschließen ist, dass sich der Radfahrer oder die Radfahrerin bei dem Unfall verletzt hat: Auf der gesprungenen Windschutzscheibe blieb ein Brillenglas zurück. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Emmerich unter 02822 7830. (cs)

