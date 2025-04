Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestellter Pkw auf Supermarktparkplatz beschädigt: Frau informiert Mitarbeiter

Kevelaer (ots)

Am Freitag (4. April 2025) kam es gegen 14:44 Uhr an der Feldstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen Verkehrsteilnehmer, welcher den Parkplatz eines Supermarktes mit einem weißen Mercedes Benz Vito befuhr, wurde dabei ein abgestellter grauer Opel Corsa beschädigt. Der Corsa war in der ersten Parkreihe, ausgehend vom Eingang des Marktes, abgestellt. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie der Fahrer des Vitos beabsichtigte in eine Parklücke einzufahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen der Front des Vitos und dem Heck des Corsa, woraufhin sich der Vito von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Zeugin verständigte einen Mitarbeiter des Supermarkts, welcher wiederum den 65-jährigen Halter des Corsa informierte. Durch den Mann aus Emmerich erhielt dann die Polizei Kenntnis von der Verkehrsunfallflucht.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nun nach der aufmerksamen Zeugin und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell