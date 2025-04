Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Sachbeschädigung durch Feuer

Wetterschutzhütte abgebrannt

Straelen-Vossum (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (5. April 2025) haben unbekannte Täter eine Wetterschutzhütte an einem Fahrradweg zwischen dem Hoekerweg und dem Loerheideweg angezündet. Der Unterstand aus Holz wurde komplett zerstört. Ein Zeuge entdeckte die niedergebrannte Hütte am Samstagmorgen. In der jüngsten Vergangenheit wurde die Wetterschutzhütte schon zweimal durch Feuer beschädigt, zuletzt am 31. März 2025. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

