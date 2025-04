Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Girls- und Boys-Day bei der Klever Polizei

30 Schülerinnen und Schüler besuchten die Polizeiwache Kleve

Kreis Kleve (ots)

Am Donnerstag (03. April 2025) besuchten 30 Schülerinnen Schüler aus dem Kreis Kleve im Rahmen des diesjährigen Girls- and Boys-Day die Polizei in Kleve. Mit Unterstützung des Bezirksdienstes erfuhren und erlebten die Mädchen und Jungen, wer was auf der Polizeiwache macht. Ein Kollege vom Erkennungsdienst brachte ihnen die Spurensicherung näher und letztendlich demonstrierte ein Diensthundeführer mit seinem Diensthund sehr eindrucksvoll, dass ein ausgebildeter Hund nicht nur zum Kuscheln da ist. Im voll gefülltem großen Besprechungsraum der Polizeiwache wurden alle Fragen rund um den Polizeiberuf und die dazugehörigen Einstellungsvoraussetzungen geklärt. Organisiert und durchgeführt wurde der beeindruckende Tag vom Personalwerber der Polizei Kleve, Rüdiger Reusch, der für alle Interessierten sowohl telefonisch unter: 02821 5041240 oder per Mail unter: ruediger.reusch@polizei.nrw.de zu erreichen ist!(sp)

