Kalkar - Schwerer Unfall am Kreisverkehr

80-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Montag (7.April 2025) gegen 09:40 Uhr wurde ein Rollerfahrer in Kalkar bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 18-Jähriger aus Kalkar wollte mit seinem VW Polo den Kreisverkehr Xantener Straße/Rheinstraße/Kastellstraße/ Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Ein 80-jähriger Rollerfahrer aus Kalkar fuhr mit seinem Fahrzeug, von der Kastellstraße und so für den Autofahrer von links kommend, auf dem Geh- und Radweg über die Ausfahrt Bahnhofstraße. In Höhe der Fußgänger-/Radfahrer-Furt kam es auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nijmegen (Niederlande) geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Kreisverkehr musste für den Einsatz des Rettungshubschraubers komplett in alle Richtungen gesperrt werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve unterstützt.(sp)

