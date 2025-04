Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/ Pkw gerät in den Gegenverkehr/ 84-Jähriger verstirbt

Goch (ots)

Am Montag (07. April 2025) gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf dem Nordring in Goch informiert. Ein 84-jähriger Mann aus Goch war mit seinem Toyota Auris auf dem Nordring aus Richtung Asperdener Straße kommend in Richtung Hervorster Straße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit zwei anderen Fahrzeugen zusammenstieß. Während die Fahrer dieser beiden Autos unverletzt blieben, wurde der Mann bewusstlos und musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Leider blieben die Bemühungen umsonst, er verstarb an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve herangezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz wurde zur Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen des Verstorbenen herangezogen. Der Nordring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 19:30 Uhr gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell