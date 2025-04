Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht: Frau aus Kleve verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Freitag (4. April 2025) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve, Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht an der Bahnhofstraße / Kalkarer Straße in Goch. Zwei 70-jährige Verkehrsteilnehmerinnen aus Kleve beabsichtigten gegen 15:05 Uhr, während Sie mit Ihren Pedelecs hintereinanderfuhren, die Kalkarer Straße, entlang der Bahnhofstraße, an einer Fahrradfurt zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt näherte sich von links, aus Fahrtrichtung An der Post kommend, ein schwarzer Pkw. Eine der beiden Frauen verlor die Kontrolle über Ihr Pedelec und stürzte. Ob es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die 70-jährige Kleverin, welche im Rahmen der Unfallaufnahme angab keine Behandlung zu benötigen, musste zu einem späteren Zeitpunkt, aufgrund der notwendigen ärztlichen Behandlungen, ins Krankenhaus. Der Unfallbeteiligte im schwarzen Pkw entfernte sich in Fahrtrichtung Ostring, während am Pedelec Sachschaden entstand.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell