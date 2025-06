POL-OH: Diebstahl von Autoteilen - Kennzeichen von Lkw gestohlen - Wohnhausbrand

Alsfeld (ots) - Am Dienstag, den 24.06.2025, befuhr eine 55-jährige PKW-Fahrerin gegen 17:30 Uhr die Neue Straße in Romrod aus Richtung Nieder-Breitenbach kommend. Aus ungeklärten Gründen fuhr die Fahrzeugführerin in Höhe der Hausnummer 10 plötzlich nach links in die Fahrspur des Gegenverkehrs. Ein medizinischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ...

