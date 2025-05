Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Heute Morgen um 7:35 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremerhaven, kurz vor der Ausfahrt Wulsdorf, alarmiert. Vor Ort kollidierten zwei LKWs. Die Fahrerin des hinteren LKWs wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und schwer verletzt. Aufgrund der Verformung des LKWs war der Einsatz von schwerem technischen Gerät notwendig, um sie schonend zu retten. Nach der Befreiung wurde die Patientin an den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven übergeben und mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Sicherung der Einsatzkräfte war es nötig die Autobahn in Fahrtrichtung Bremerhaven, zeitweise, voll zu sperren.

Der zweite beteiligte LKW war mit Gefahrgut beladen, zeigte aber nur geringe sichtbare Schäden. Nach Überprüfung der Ladung konnte kein Austritt von Gefahrgut festgestellt werden. Über den technischen Zustand der LKWs sowie die Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell