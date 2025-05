Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer im Kleingartengebiet

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Bremerhaven gegen 15:40 Uhr zu einem Brand in die Jahnstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenbude bereits in Vollbrand. Zwei Trupps unter Pressluftatmer gingen zur Brandbekämpfung vor. Im Zuge des Brandgeschehens traten rund 800 Liter Heizöl aus und verunreinigten den umliegenden Boden erheblich. Zur Unterstützung der Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr Lehe hinzugezogen. Zudem ist das Technische Hilfswerk mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Das THW führt mit schwerem Gerät eine fachgerechte Auskofferung des kontaminierten Erdreichs durch. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung sind das Umweltschutzamt sowie das THW weiterhin vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 22 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell